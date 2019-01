Eine ruhige Kugel schiebt Sophia Vegas (31) definitiv nicht! Schon bald soll es so weit sein: Der Reality-TV-Star wird zum ersten Mal Mama. Doch obwohl sie sich in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft befindet, denkt die Blondine gar nicht daran, die Beine hochzulegen! Sophia steckt ihre Füße stattdessen lieber weiter in schicke High Heels und geht bummeln. Auf ihrer jüngsten Shopping-Tour wurde sie nun von Paparazzi beobachtet, die natürlich nur eine Mission hatten: ihre Babykugel ablichten!

Die Schnappschüsse zeigen, wie die Schwangere gemeinsam mit ihrem Freund Daniel Charlier durch Beverly Hills schlendert. Ganz verliebt laufen sie Arm in Arm durch die Straßen, bleiben sogar kurz stehen, um sich einen Kuss zu geben. Doch die Turtelei wird bei Sophias heißem Outfit fast zur Nebensache. Neben ihren schwindelerregenden Treterchen trägt sie ein knappes, schwarzes Kleid mit tiefem Dekolleté.

Obwohl das Outfit der werdenden Mama kaum figurbetonter sein könnte, ist ihr Babybauch nach wie vor nur zu erahnen. Obwohl die 31-Jährige gerade in der 37. Schwangerschaftswoche angekommen ist, sieht die Wölbung noch immer verhältnismäßig klein aus. Kein Wunder: Sophia ist und bleibt in Topform. Selbst die stolzen 20 Kilo, die sie während der vergangenen Monate zugenommen hat, sind kaum sichtbar.

