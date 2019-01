Das hätte wohl kaum jemand für möglich gehalten! Zwar ist Sophia Vegas (31) inzwischen bereits in der 37. Schwangerschaftswoche angekommen, ihr Bäuchlein ist aber noch immer verhältnismäßig klein. Schon oft berichtete die Ex-Frau von Bert Wollersheim (67), dass ihr ihre Mitmenschen die Schwangerschaft nur selten ansehen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die werdende Mama nicht auch das ein oder andere Babypfündchen zugenommen hat. Jetzt verriet Sophia: Ihre Waage zeigt inzwischen über 20 Kilogramm mehr an!

Auf Instagram gewährt die Reality-Darstellerin ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag als werdende Mutter. Am Donnerstag erzählte sie ihren Anhängern unter anderem von ihren derzeitigen Heißhunger-Attacken. Insbesondere bei Frucht-Sorbet kann die Blondine momentan nicht widerstehen. "Mein Gott, ich bin so verfressen, kein Wunder, dass ich über 20 Kilo zugenommen habe", seufzte die einstige Promi Big Brother-Kandidatin.

Von den zusätzlichen Kilos will sich Sophia nach der Schwangerschaft aber so schnell wie möglich verabschieden – und zwar mit professioneller Hilfe. "Ich bin jetzt beim Doktor und plane schon fleißig meinen After-Baby-Body", gab die gebürtige Berlinerin offen zu. Schon zwei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Amanda möchte Sophia ihren alten Körper zurückhaben und ist dafür auch bereit, sich unters Messer zu legen.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im neunten Monat

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier, Januar 2019

