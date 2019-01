Dieses Jubiläum hatte sich Paola Maria (25) bestimmt anders vorgestellt! Die YouTuberin und ihr Mann Sascha Koslowski haben dieses Wochenende einen schönen Grund, um zu feiern: Ihr Söhnchen Leo ist einen Monat alt – das erste Kind des Influencer-Paares kam am 26.12.2018 zur Welt. Doch Paola kann diesen Meilenstein nicht mit ihren Liebsten zu Hause feiern. Der Grund: Die 25-Jährige befindet sich immer noch im Krankenhaus!

Mitte der Woche meldete sich die BFF von Dagi Bee (24) via Social Media aus einer Klinik. Was ihr fehlt, verriet die dunkelhaarige Beauty nicht – sie versicherte ihrer Community nur, dass sie sich keine Sorgen machen solle und dass sie bald wieder fit sei. Soweit ist Paola aber anscheinend noch nicht, denn sie ist noch nicht aus dem Hospital entlassen worden. So muss sie auch das Einmonatige ihres Söhnchens dort verbringen. Trotzdem lässt es sich Paola nicht nehmen, den kleinen "Geburtstag" ihres Sprösslings zu feiern: "Heute ist mein Baby einen Monat alt", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Außer ihrem Babyboy weicht auch ihr Gatte Sascha nicht von ihrer Seite. Wie gut sich der 32-Jährige um seine Frau kümmert, macht dieser Post von Paola deutlich: "Mein Held", schrieb sie zu einem Schnappschuss in ihrer Insta-Story.

