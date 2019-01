Ihr erster Auftritt als Ehepaar in der Öffentlichkeit! Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) heirateten überraschend wenige Tage vor Weihnachten. Die Zeremonie fand in dem Haus von Mileys Eltern in Tennessee statt, und pünktlich zum Fest hatte die Sängerin die frohe Botschaft geteilt. Danach wurde es ruhig – bis jetzt: Am Wochenende zeigten sich die beiden zum ersten Mal offiziell als Eheleute Cyrus-Hemsworth bei einer Gala im kalifornischen Culver City – und wirkten furchtbar verknallt.

Vor allem Miley konnte den Blick nicht von ihrem attraktiven Neu-Mann lassen. Viele Aufnahmen des Abends zeigen sie strahlend neben Liam. Auf Instagram postete der Ex-Disney-Star am Sonntag außerdem ein Pärchenfoto von der "G’Day USA"-Gala 2019. Sie schrieb dazu: "Date Night! Bereit zum Feiern mit Mister Right." Und auch Liam kommt beim Gedanken ans Jawort mit seiner Traumfrau immer noch ins Schwärmen. "Es ist genauso wie vorher, aber anders. Die Beziehung ändert sich nicht so sehr, aber dieses Mann-und-Frau-Ding ist wunderbar, ich liebe es. Ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar", sagte der 29-Jährige im E!News-Interview bei dem Event.

Die Musikerin und der Schauspieler haben eine lange und vor allem turbulente Dating-History hinter sich. Vor zehn Jahren lernten sie sich bei Dreharbeiten kennen. Drei Jahre später folgte die Verlobung, ein Jahr darauf die Trennung. Miley ging durch eine Sturm- und Drang-Phase. Als die sich legte, kam das Paar wieder zusammen und im vergangenen Dezember wurde aus der On-Off-Beziehung schließlich eine Ehe.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der "G'Day USA"-Gala in Los Angeles

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus auf einem Event in Kalifornien

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der "G'Day USA"-Gala 2019

