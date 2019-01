Die Liebe findet immer einen Weg: Seit 2015 ist "Glass"-Star Sarah Paulson (44) mit Schauspielerin Holland Taylor (76) zusammen. Den meisten dürfte die 76-Jährige noch als knallharte Evelyn Harper aus Two and a Half Men bekannt sein. Obwohl die beiden Frauen insgesamt 22 Jahre Altersunterschied trennen, haben sie sich auf eine ziemlich digitale Weise kennengelernt, wie Sarah jetzt in einem Interview verriet!

Die 44-Jährige war zu Gast in der US-amerikanischen TV-Show Watch What Happens Live with Andy Cohen, als ein Anrufer ihr und American Horror Story-Kollege Billy Eichner (40) die Frage stellte, ob die beiden Online Dating nutzen würden. Dadurch kam dann auch die Frage auf, wie Sarah und Taylor sich eigentlich kennengelernt haben. "Es ist eine lange Geschichte. Wir trafen uns vor langer, langer Zeit. Ich war mit jemand anderem zusammen und sie auch", erinnerte sich die Schauspielerin. Beide hätten für eine gemeinnützige Sache zusammengearbeitet und sich so kennengelernt. Anschließend seien sie sich gegenseitig auf Twitter gefolgt und und hätten sie sich dann irgendwann auch Direktnachrichten geschrieben – und so fand die Liebe ihren Weg!

Laut TV-Host Andy sind Sarah und Taylor übrigens nicht die einzigen Promis, die ihren Partner über Social Media gefunden haben. Sänger Ricky Martin (47) habe seinen Zukünftigen über die Direktnachrichten auf Instagram kennen- und später auch lieben gelernt.

Getty Images Sarah Paulson bei der Premiere von "Glass" in London im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor bei der Summer TCA Tour 2016

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images Sarah Paulson bei der "Ocean's 8"-Weltpremiere

Anzeige

Wusstet ihr, dass Sarah und Holland ein Paar sind? Ja klar! Nein, das hat mich überrascht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de