Der Bachelor hat einen kuppelerfahrenen Kumpel in seinen Reihen! Seit Anfang Januar bezaubert Andrej Mangold (32) seine Kandidatinnen und hat inzwischen sogar mit ausgewählten Damen Küsse ausgetauscht. Jede Menge Tränen, ordentlich viel Drama, romantische Szenen – auch in diesem Jahr gibt's das volle Programm! Dabei kann der Profi-Basketballer auf Ratschläge von einem seiner TV-Vorgänger bauen: Andrej und Ex-Rosenkavalier Sebastian Pannek (32) sind Buddys!

Das verriet Basti selbst in der RTL-Sendung "Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen". Doch woher kennen sich die Jungs eigentlich? "Ich habe damals für seine Marke 'Das Kaugummi' die Kampagne geshootet. Ja, so haben wir uns kennengelernt", erzählte der 32-Jährige. Außerdem habe Andrejs Ex-Freundin damals eine Modelagentur gehabt, für die Sebastian gelegentlich gearbeitet habe. So habe sich schließlich seine Freundschaft zum amtierenden TV-Junggesellen entwickelt.

Der engagierte Influencer besuchte seinen Nachfolger sogar in Mexiko und gab ihm Tipps. Beispielsweise riet er Andrej, sich nicht in eine emotionale Einbahnstraße zu verirren. "Es ist halt einfach schwierig, da objektiv zu bleiben. Man muss mit offenen Augen durch die Villa gehen, weil man sonst wirklich Chancen verschenkt, andere Frauen kennenzulernen", erklärte Sebastian weiter.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D / Arya Shirazi Bachelor Andrej Mangold

Anzeige

AEDT/WENN.com Sebastian Pannek bei der Fashion Show von Marcel Ostertag, 2019

Anzeige

TV NOW Cecilia, Jennifer, Andrej, Vanessa und Christina in Folge 4 von "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de