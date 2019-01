Sie ist immer top gestylt und gilt als makellose Beauty: Gwen Stefani (49) verzichtet auch beim Shoppen nie auf Make-up und ihre hell blondierten Haare sind längst zu ihrem Markenzeichen geworden. An der Seite ihrer großen Liebe Blake Shelton (42) zeigt sie sich auf dem Red Carpet verführerisch und formvollendet von Kopf bis Fuß. Umso erstaunlicher, dass die Sängerin plötzlich mit einem seltsamen roten Mal am Hals zu sehen ist!

Die platinblonden Haare fallen der 49-Jährigen in sanften Wellen über die Schulter, die Augen hat sie mit einem perfekten Lidstrich betont. Gwen ist mit ihrem ältesten Sohn Kingston (12) auf dem Weg in die Kirche. Mit stylisch manikürten und sehr langen Fingernägeln nimmt sie die Haare zur Seite und da ist es: Der Blick auf ihren Hals wird freigelegt und offenbart einen roten Fleck, der aussieht, als hätte die Ex-No-Doubt-Frontfrau einen Ausschlag oder eine allergische Reaktion, wie die Daily Mail berichtet.

Ihrem Lebenspartner Blake dürfte diese kleine Unperfektheit aber herzlich egal sein, denn er schwärmte erst kürzlich in einem Interview in der amerikanischen Today Show von Gwen: "Sie ist einfach all das, was man sich von einem Menschen erhofft. Das ist Gwen."

MEGA Gwen Stefani mit ihrem Sohn Kingston

Anzeige

MEGA Gwen Stefani, Sängerin

Anzeige

Rachel Murray/Getty Images for Glamour Blake Shelton und Gwen Stefani bei der "Glamour Women of the Year 2016"-Dinner-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de