Es läuft richtig rund bei Shirin David (23)! Seit einigen Tagen ist "Orbit" schon online – die erste eigene Single der YouTuberin mit den Wunderlippen. Schon jetzt wird der Song von allen Seiten gefeiert und hat längst die Spitze der iTunes-Charts gestürmt. Auch ihr Ex-DSDS-Kollege Dieter Bohlen (64) schwärmt in den höchsten Tönen von dem Track. Das Lied scheint ihr sogar noch einen weiteren Erfolg eingebracht zu haben: Shirin hat einen Mega-Platten-Deal ergattert!

Das berichtet der Web-Star seinen Fans via Instagram-Story: Dort postete Shirin einen Schnappschuss, auf dem ein Dokument mit dem Logo der Universal Music Group zu sehen ist – einem der renommiertesten Musiklabels der Welt. Mit der Bildunterschrift "signed" (zu Deutsch: unterschrieben) bestätigte sie die News: Sie steht nun offiziell unter Vertrag!

Auf einem weiteren Pic posiert Shirin stolz vor dem Berliner Sitz des Label-Riesen. Anschließend scheint sich die Beauty in einem Tonstudio gleich wieder an die Arbeit gesetzt zu haben. Seid ihr überrascht, dass sie so einen krassen Plattenvertrag an Land gezogen hat? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

