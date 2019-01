Miriam Lahnstein (44) ist zurück im TV! Mit einigen Unterbrechungen verkörperte die Schauspielerin in der ARD-Vorabendserie Verbotene Liebe zwischen 1995 und 2015 die Rolle der Gräfin Tanja von Lahnstein. Durch zahlreiche Intrigen und turbulente Liebesgeschichten mauserte sie sich mit der Zeit zum absoluten Publikumsliebling. Nach dem Aus der Vorabendserie wurde es dann eher ruhig um die Düsseldorferin. Doch nun dürfen sich ihre Fans auf ein Wiedersehen mit der Blondine freuen: Miriam übernimmt eine Gastrolle in der Daily-Soap Alles was zählt!

Heute Abend wird Miriam als Christina Lalic zu sehen sein. Die Managerin der Eiskunstlauf-Show "Beauty on Ice" kommt nach Essen, um den Steinkamps die Lizenz des Events zu verkaufen. Im Interview mit RTL hat Miriam bereits erste Details zu ihrem Charakter verraten: "Christina Lalic ist eine sehr erfolgreiche, selbstbewusste und toughe Lady", erklärte die 45-Jährige. Ob sie demnächst womöglich des Öfteren in der Serie zu sehen sein wird? Die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen von "Alles was zählt" scheint Miriam jedenfalls gefallen zu haben. "Es ist ganz wunderbar hier. Ich bin sehr herzlich von den Kollegen empfangen worden", freute sie sich.

Auch zu ihren ehemaligen Kollegen von "Verbotene Liebe" hat Miriam nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis. Den Cast verbindet selbst Jahre nach der Absetzung der Show noch immer eine innige Freundschaft. Mit Serienliebling Jo Weil alias Olli Sabel traf sich die studierte Diplom-Psychologin im vergangenen Jahr sogar zu einer kleinen Reunion in München – ganz zur Freude ihrer Fans!

