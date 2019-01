Ist bei Andrej Mangold (32) nun der Knoten geplatzt? Nachdem der aktuelle Bachelor während der ersten drei Folgen der Kuppelshow eher zögerlich an seine 22 Kandidatinnen herantrat, legte er in den vergangenen Episoden so richtig los. Sowohl mit Jennifer Lange als auch mit Stefanie Gebhardt knutschte der Junggeselle bei den jeweiligen Einzeldates ausgiebig. Den ersten Schritt machten jedoch immer die Damen. Warum ist Andrej in Sachen Küssen so zurückhaltend?

Darüber spekulierten die drei von ihm verschmähten Kandidatinnen Christina Graß (30), Cecilia Asoro und Ernestine Palmert in der Sendung Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen. So fand beispielsweise Pharmareferentin Christina: "Er mag das schon, wenn man ihn betüttelt." Dieser Aussage konnten sich die anderen beiden Girls nur anschließen. Komplimente höre der 32-Jährige besonders gerne, waren sie sich einig und auch die Aufmerksamkeit nach dem Doppel-Exit in Episode drei habe er sichtlich genossen. Wem dies bewusst sei, habe es leichter bei ihm, glaubten die drei ausgeschiedenen Kandidatinnen.

Dass Andrej jedoch nicht immer den defensiven Flirt-Part übernimmt, bewies er in dieser Woche bei seinem Treffen mit Rosenanwärterin Vanessa Prinz: Beim Date mit ihr wollte er in die Offensive gehen, bekam jedoch einen Korb. Trotzdem war der Basketballer von Vanessa beeindruckt – so sehr, dass er ihr schließlich vorzeitig eine Rose überreichte.

TVNOW Christina Graß und Andrej Mangold in der fünften Folge

TV NOW Cecilia, Nathalia und Andrej in der fünften Folge von "Der Bachelor"

TV NOW Andrej Mangold und Vanessa Prinz bei "Der Bachelor" 2019

