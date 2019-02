Für Justin Timberlake ist der 31. Januar nicht etwa irgendein gewöhnlicher Tag – sondern sein Geburtstag! Seit gestern hat der Singer-Songwriter stolze 38 Jahre auf dem Buckel. Das ist nicht nur für den "Cry Me A River"-Star selbst ein Grund zum Feiern. Seine Göttergattin Jessica Biel (36) nahm seinen Ehrentag zum Anlass, ihn mit zuckersüßen Zeilen zu beglückwünschen. Im Netz widmete ihm die Schauspielerin süße Birthday-Grüße!

"Seit den Tagen der peinlichen Rosa-Rüschen-Bikinis und Unterwasser-Shootings hast du mein Leben mit so viel Freude und Lachen erfüllt, dass ich dir die Schuld für meine zahlreichen Lachfalten gebe", begann die 36-Jährige ihre Hommage auf Instagram. "Aber ich würde sie für nichts in dieser Welt eintauschen. Ich trage sie mit Stolz, weil ich weiß, dass ich der glücklichste Mensch bin, den es gibt, da ich die Ehre habe, an jedem einzelnen Tag deine Witze, deine Worte, deine Stimme zu hören", hieß es weiter im Text.

Zu den abschließenden Worten "Herzlichen Glückwunsch an den Mann meiner Ozean-Träume" postete die Hollywood-Schönheit natürlich auch den passenden Schnappschuss. Auf dem Throwback-Pic strahlt das Pärchen, das sich im Oktober 2012 das Jawort gegeben hat, einer Unterwasser-Cam entgegen. Auch der bereits erwähnte Rosa-Rüschen-Zweiteiler ist auf dem Foto zu erkennen.

Getty Images Justin Timberlake bei den Emmy Awards im September 2018

Frederick M. Brown/Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den 75. Golden Globes

WENN Justin Timberlake und Jessica Biel im April 2016 bei einer Filmpremiere in New York

