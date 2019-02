Sie hatte schon früher ein Auge auf ihn geworfen! Erst vor rund zwei Wochen gab Chris Pratt (39) bekannt: Er hat seiner Freundin Katherine Schwarzenegger (29) nach nur sechs Monaten Beziehung einen Antrag gemacht. In der Autorin scheint der Schauspieler die Frau fürs Leben gefunden zu haben – aber war ihre Liebe vielleicht gar kein Zufall? Katherine schwärmte bereits 2017 von Chris – als er das jetzt erfuhr, reagierte er zuckersüß!

Im Access Hollywood-Interview wurde Katherine damals darüber ausgequetscht, welchen berühmten Chris sie am attraktivsten finde: Chris Pratt, Chris Hemsworth (35) oder doch Chris Evans (37)? Ihre Antwort fiel zuerst auf Chris Evans, sie entschied sich dann aber doch für ihren heutigen Verlobten: “Chris Pratt sieht in letzter Zeit so gut aus, also, man weiß nie!” Nun wurde dem Guardians of the Galaxy-Star genau dieser Clip in der gleichen TV-Show gezeigt. "Als sie Chris Evans sagte, wurde mir bange ums Herz und dann hat sie es aber gerettet", freute sich der Ex-Mann von Anna Faris (42). "Das ist so süß. Ich habe das tatsächlich noch nie gesehen. Danke, dass Sie mir das gezeigt haben. Ich bin wirklich gerührt", schwärmte er weiter.

Wie ernst es ihm mit der 29-Jährigen ist, bewies Chris erst vor einigen Tagen bei einem Pressetermin. Neben der Hochzeit kann sich der Marvel-Held noch weitere Dinge mit seiner Traumfrau vorstellen. Auf die Frage nach seiner Zukunft antwortete der Hollywood-Hottie: "Die Zukunft? Oh, viele Kinder!"

Splash News Katherine Schwarzenegger auf der Beautycon in Los Angeles

Splash News Chris Pratt im Dezember 2018

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

