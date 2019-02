Rache oder gleicher Männergeschmack? 2005 hatte Angelina Jolie (43) Jennifer Aniston (49) ihren Ehemann Brad Pitt (55) ausgespannt. Seitdem herrscht eisige Kälte zwischen den Hollywood-Damen. Nach sechs Jahren war jedoch Schluss bei Brad und Angi. Der "Fight Club"-Star soll anschließend wieder versucht haben mit seiner ersten Frau anzubandeln – sehr zum Missfallen der "Tomb Raider"-Darstellerin. Jetzt soll die Oscar-Preisträgerin Jennifers Noch-Ehemann Justin Theroux (47) daten – eine Racheaktion an ihrer Rivalin?

Wie Life & Style jetzt berichtet, hat die 43-Jährige den Schauspieler bereits im vergangenen Jahr zum Essen eingeladen, um mit ihm angeblich über ein Filmprojekt zu sprechen. Ein Insider verriet dem Magazin: "Sie hat ihn umgarnt, indem sie meinte, sie hätte schon immer mit ihm zusammenarbeiten wollen." Freunde sollen den Drehbauchautor vor Angi gewarnt haben: Sie würde sich nur an Jen rächen wollen. Justin dagegen soll seit dem ersten Treffen begeistert von der Brünetten sein: "Ihre exotische Art hat ihn umgehauen, wie sie in den Raum trat, die Art, wie sie sprach", so die Quelle. Zur Verabschiedung soll es sogar eine Umarmung und ein Küsschen gegeben haben.

Steckt wirklich eine Rache-Aktion dahinter? Der 47-Jährige soll mittlerweile auch die sechs Kinder der Schauspielerin kennengelernt haben, die sie wie eine Löwin beschützt. Vor allem mit ihrem ältesten Sohn Maddox (17) soll sich der "Zoolander"-Darsteller prima verstehen. Der 17-Jährige sei ein großer Fan Justins Filmen, verriet die Quelle weiter.

Kevin Winter/Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston auf der "The Leftovers"-Premiere von Staffel 3

Anzeige

MARK RALSTON / Getty Angelina Jolie und Brad Pitt beim AFI FEST 2015

Anzeige

Getty Images Justin Theroux bei einem Event im Dezember, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de