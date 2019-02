Sie kommt offenbar ganz nach ihrer Mama! Vor rund elf Monaten ist Kylie Jenner (21) zum ersten Mal Mutter geworden. Töchterchen Stormi (1) ist ihr Ein und Alles – und die Reality-Queen scheut keine Kosten und Mühen, ihrer Prinzessin jeden Wunsch zu erfüllen. Neben unzähligen Kuscheltieren, edlen Handtaschen oder einem Mini-Luxus-Auto scheinen auch Delikatessen dazuzugehören. Denn ganz nebenbei verriet Kylie jetzt: Stormi ist schon jetzt eine echte Feinschmeckerin!

In ihrer Instagram-Story wollte die Unternehmerin eigentlich nur über den geplanten Launch ihrer Kosmetikprodukte plaudern, als sich im Hintergrund plötzlich ihr Mini-Me lautstark bemerkbar machte. Das Weinen ihrer Tochter ließ die 21-Jährige nicht unkommentiert: “Entschuldigt, mein Baby liebt Seetang und wenn sie nicht genug Seetang bekommt, wird sie richtig sauer.” Mit gerade einmal elf Monaten steht Stormi schon auf Seetang! Das scheint ihr in den Genen zu liegen: Ihre berühmte Mama luncht nur allzu gern selbst in den angesagtesten Sushi-Restaurants.

Ob Kylie vielleicht schon bald zwei kleine hungrige Mäuler mit dem Superfood füttern muss? Gerüchten zufolge sollen die Schönheit und ihr Schatz, Rapper Travis Scott (26), schon fleißig an einem weiteren Kind arbeiten! “Keine Frage, sie wollen ein Geschwisterchen für Stormi und das könnte schneller passieren, als die Leute denken”, verriet ein Insider im Gespräch mit Us Weekly.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

