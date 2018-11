Dieses Trio ist unzertrennlich! Als Topmodel Heidi Klum (45) und der 16 Jahre jüngere Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) vor einigen Monaten ein Paar wurden, sorgte dies für kontroverse Schlagzeilen. Doch mittlerweile dürften auch die letzten Kritiker davon überzeugt sein, dass diese Liebesbeziehung echt ist. Schließlich teilen die beiden nicht nur regelmäßig Turtelfotos, sondern zeigen sich auch immer wieder mit Familienmitgliedern ihres Partners. Vor allem Toms Zwillingsbruder Bill (29) ist ziemlich oft mit von der Partie. Nun feierten die drei gemeinsam Thanksgiving!

Der "Durch den Monsun"-Sänger teilte einen Familienschnappschuss auf Instagram, auf dem er, Bruder Bill und dessen Herzensdame Heidi am Strand zu sehen sind. Alle drei strahlen in die Kamera und scheinen rundum happy zu sein. Dazu schrieb Bill: "Fröhliches Erntedankfest!" Offenbar verbringt die Truppe aktuell einen kleinen Urlaub am Meer. Zumindest zeigen die Storys der drei Promis zahlreiche Bilder mit paradiesischer Kulisse.

Während Bills Zwillingsbruder derzeit im siebten Himmel schwebt, wurden dem "Tokio Hotel"-Frontmann in Liebesdingen kürzlich Steine in den Weg gelegt. So hatte er sich bei der Promi-Dating-App Raya anmelden wollen, doch nach einer Prüfung seines Bekanntheitsgrades wurde der 29-Jährige zunächst auf eine Warteliste gesetzt.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Bill und Tom Kaulitz

