Was ist denn da auf Evelyn Burdeckis (30) Kopf passiert? Seit ihrer Teilnahme bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wird es einfach nicht mehr still um die quirlige Blondine aus Düsseldorf. Von einem TV-Auftritt zum nächsten jettet die einstige Der Bachelor-Kuppel-Kandidatin zurzeit. Ihr Haupt ziert dabei allerdings nicht etwa die Kakerlaken-Krone, die sie sich im Dschungelcamp-Finale gekrallt hat, sondern etwas ganz anderes: Evelyn präsentiert sich plötzlich mit pechschwarzen Haaren!

In ihrer Instagram-Story postete die 30-Jährige ein Pic, auf dem sie mit dunkler Mähne in die Kameralinse grinst. Auch von ihren blonden Brauen hat sich die Jungle-Queen verabschiedet. Ob sie sich nach den Wochen in der bescheidenen Busch-Behausung wohl einfach mal nach einer Style-Veränderung sehnte? Wohl eher kaum – immerhin sind ihr blonder Schopf und ihr roter Schmollmund längst zu ihrem Markenzeichen geworden. "Wieso, weshalb, warum ich schwarze Haare trage, erzähle ich euch morgen. Jetzt gibt's erstmal Schlafi", weckte sie die Neugierde ihrer 460.000 Follower auf der Foto- und Video-Plattform.

Was die Ex von Domenico De Cicco (35) vorhat, hat sie noch immer nicht verraten. Ihre Fans können jedoch aufatmen: Evelyn hat sich nicht dauerhaft von ihren honigblonden Beach-Waves verabschiedet, sondern trägt lediglich eine Perücke.

