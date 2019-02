Sie zeigen der ganzen Welt ihre Liebe! Vor wenigen Monaten gab Michael Wendler (46) die Hammer-News bekannt: Nach der 29-jährigen Beziehung mit Ex Claudia Norberg datet der Schlagerstar nun eine Schülerin. Der Musiker hat in Laura M. eine neue Frau an seiner Seite gefunden. Bisher gibt es nur Paparazzi-Aufnahmen der beiden Turteltauben, doch das hat sich jetzt geändert: Laura postete erst kürzlich das erste Selfie mit ihrem Michael!

Na, wenn damit die Beziehung nicht Instagram-offiziell gemacht wurde. Vor wenigen Minuten hat die 18-Jährige das erste Paar-Foto der beiden auf ihrem Social-Media-Account geteilt. "Ich liebe Dich", lauteten ihre liebevollen Zeilen an den Wahlamerikaner. Der "Sie Liebt Den DJ"-Interpret ließ es sich natürlich nicht nehmen und teilte das Bild ebenfalls mit seinen Fans. Seine Worte hingegen dürften eine kleine Anspielung auf den großen Altersunterschied der beiden sein: "Liebe kennt keine Regeln."

Seine Noch-Ehefrau Claudia ist mit der neuen Situation noch etwas am Hadern und könne sich im Augenblick nicht vorstellen, Laura persönlich kennenzulernen. Dennoch kommt sie mit der Gesamtsituation relativ gut klar. "Ich wünsche den beiden alles Glück der Welt", erklärte die Blondine erst kürzlich in einem Bunte-Interview.

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler

Ukas,Michael/ActionPress Claudia Norberg und Michael Wendler beim smago! Award 2014 in Berlin

ActionPress / Back, Tatiana Claudia Norberg bei der "Sister Act"-Premiere 2013

