Liebes-Aus für Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmer Sascha und seine Kim! Die beiden lernten sich Ende 2018 im Online-Sonderformat "Saschas zweite Chance" von Sat.1 kennen, nachdem er in der Kuppelshow sofort nach dem Jawort stehen gelassen worden war. Vor wenigen Tagen kam ans Tageslicht, dass es für den Bodybuilder auch mit der Blondine nicht geklappt hat – die genauen Trennungsgründe sind bisher nicht bekannt. Sascha habe sich zwar in einem Facebook-Post dazu geäußert, doch der Beitrag samt Inhalt ist inzwischen verschwunden. In einem Interview bezieht Kim nun Stellung und gibt Einblicke in das Verhältnis zu dem Systemadministrator!

Der 47-Jährige soll seiner Kuppelpartnerin ein Alkoholproblem vorgeworfen haben. Im Gespräch mit Bunte rechtfertigt sie sich: "Sascha mag absolut keinen Alkohol. Außerdem hat er eine extreme Abneigung generell gegen Alkohol. Trinkt man ein Glas Sekt, dann ist man schon Alkoholiker." Außerdem habe er ihr schon zu Beginn mitgeteilt, dass er sein Herz nicht öffnen werde: "Da frage ich mich doch, was will er denn von mir? Da kämpfe ich doch nicht um eine Liebe, wenn er keine will." Sascha habe von Kim verlangt, sich zwei Wochen lang gar nicht bei ihm zu melden.

Auf Nachfrage der Zeitschrift ließ der Heiratsshow-Kandidat verlauten: "Wenn es Probleme gibt, sollte man die unter vier Augen klären und nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Entsprechend werde ich mich auch in Zukunft zu diesem Thema nicht mehr äußern."

