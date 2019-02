Die Der Lehrer-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Jessica Ginkel (38) verlässt nach fast sieben Jahren die erfolgreiche Schulserie auf RTL. Seit dem Sendungsstart 2013 stand die Schauspielerin und Partnerin von Daniel Fehlow (43) als die liebenswerte Lehrerin und stellvertretende Rektorin Karin Noske vor der Kamera. Doch damit soll nach der gerade laufenden siebten Staffel Schluss sein: Jessica wird die Kreide für immer aus der Hand legen!

Ihren Serienausstieg gab die 38-Jährige selbst auf ihrem Instagram-Account bekannt: "Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ich liebe die Rolle der Karin Noske sehr und blicke dankbar zurück. Sie hat mich sieben Jahre begleitet, meine zwei Kinder sind in dieser Zeit zur Welt gekommen. Sechs Monate Abwesenheit von zu Hause, gedreht wird in Köln und unser Lebensmittelpunkt ist in Berlin, sind nicht immer leicht", stellte Jessica in ihrem Statement klar. Die Entscheidung treffe sie nicht gegen "Der Lehrer" sondern für ihre Familie – denn ihr Partner und ihre beiden Kinder sollen nun erst mal im Fokus stehen.

Doch ganz auf die Schauspielerei will die Berlinerin auch nicht verzichten. "Ich möchte in Zukunft gerne andere Projekte annehmen, die mich nicht so lange woanders binden." Auch wenn die Nachricht für viele Fans ein Schock ist, können sie die Gründe des TV-Stars verstehen. "Einfach nur traurig und sprachlos, aber diese Entscheidung ist nachvollziehbar. 'Der Lehrer' ohne Karin geht für mich irgendwie nicht", war einer von vielen ähnlichen Kommentaren. Jessicas letzte Folge wird voraussichtlich am 7. März ausgestrahlt – eine achte Staffel wird dann ohne sie produziert werden.

MG RTL D / Frank Dicks Jessica Ginkel und Hendrik Duryn in "Der Lehrer"

Anzeige

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jessicaginkel.offiziell Jessica Ginkel, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de