Für Pietro Lombardi (26) könnte 2019 wohl kaum besser starten! Derzeit sitzt er nicht nur neben Oana Nechiti (30), Dieter Bohlen (64) und Xavier Naidoo (47) in der DSDS-Jury und bewertet die Leistung der Kandidaten – auch mit seiner eigenen Gesangskarriere geht es bald weiter. Nach den Latino-Chartbreakern "Señorita" und "Phänomenal" hat der Castingshow-Gewinner versprochen, in eine andere musikalische Richtung gehen zu wollen: Jetzt hat er einen neuen Plattenvertrag in der Tasche und bringt noch in diesem Monat seine nächste Single heraus!

Neulich kehrte Pie nach einer kurzen Unterbrechung zurück zum Plattenlabel Universal Music – das verkündete das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Am 15. Februar dürfen sich die Fans des 26-Jährigen auf das Lied "Nur ein Tanz" freuen. Der President Music Domestic Tom Bohne erklärt: "Pietro ist ein großartiger Künstler, der in den acht Jahren nach seinem Sieg bei DSDS bewiesen hat, dass er den Mut, den Willen und das Können besitzt, um sich unter den Top-Stars der deutschen Popmusik zu etablieren."

Auch der Papa des kleinen Alessios (3) ist glücklich über den Vertrag und die Zusammenarbeit: "Ich bin stolz, wieder bei Universal Music zu sein und bedanke mich sehr für das entgegengebrachte Vertrauen. Und ich hoffe, dass wir wieder viele gemeinsame Erfolge feiern können." Einen Vorgeschmack der demnächst erscheinenden Ballade hat der Sänger vor wenigen Tagen auf Instagram geliefert – und die Fans sind begeistert: Schon über 450.000 User haben sich den kurzen Clip angesehen.

