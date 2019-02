So langsam geht es bei Der Bachelor in die heiße Phase. Inzwischen befinden sich nur noch acht Bachelor-Girls im Rennen um den Rosenkavalier – in Vanessa Prinz und Jade Übach sind auch noch zwei Blondinen mit von der Partie. Aber haben die beiden überhaupt eine realistische Chance, bis zum Ende dabei zu bleiben? Denn schon vor dem Start der Staffel hatte Andrej (32) deutlich gemacht, auf einen eher dunkleren Frauentyp. Im Interview mit Promiflash spricht der TV-Jungggeselle nun über die Aussichten der beiden verbliebenen Blondies!

Im Gespräch mit Promiflash gibt der ehemalige Basketballprofi zu: "Man hat schon eine Richtung, zu der man sich anfangs optisch etwas mehr hingezogen fühlt." Seine beiden Ex-Freundinnen seien zum Beispiel brünett gewesen. "Allerdings finde ich das hier extrem spannend, dass ich in Date-Situationen komme mit Frauen, die ich zu Hause vielleicht nicht so angesprochen hätte", führt Andrej aus. Es sei schön, dass man in der Kuppelshow vermehrt auf den Charakter achten würde und nicht ausschließlich auf die Optik. "Deshalb kann ich nicht gleich alle Blondinen rauswerfen, das wäre vermessen und einfach unfair den Frauen und mir selbst gegenüber", so der Hannoveraner.

Schon vor Beginn des Date-Formats hatte Andrej gegenüber RTL durchblicken lassen: "Mein Typ Frau ist eigentlich dunkelhaarig. Und auch vom dunkleren Hauttyp. Und die Augen. Ich stehe eigentlich auf den dunklen Typ Frau." Allerdings sei es ihm besonders wichtig, dass seine zukünftige Freundin liebevoll ist und ihm Wärme gibt.

