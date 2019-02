Große Sorge um Sven Deutschmanek (42)! Bereits seit 2014 gehört der Kunst- und Antiquitätenhändler zum “Bares für Rares”-Team und steht Moderator Horst Lichter (57) als Experte mit Rat und Tat zur Seite. Für die Zuschauer ist der TV-Trödelprinz ein fester Bestandteil der beliebten ZDF-Show – doch damit ist jetzt erst mal Schluss! Sven verabschiedete sich nun im Netz von seinen Fans. Der Grund: Er muss operiert werden!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 41-Jährige ein Selfie von sich, das er mit dem Wort “Zwangspause” kommentierte. Neben einem “Ich bin dann mal (kurz) weg” und einem dicken “Sorry”, was er quer über den Schnappschuss schrieb, gab es allerdings keine Erklärung für seine Follower. Lediglich die hinzugefügten Hashtags #op, #ingutenhänden und #hws gaben einen Hinweis darauf, was dem zweifachen Vater bevorsteht. Wie Fans vermuten, könnte “hws” für einen geplanten Eingriff an der Bandscheibe stehen. Die Fans überhäuften Sven unter seinem Post mit lieben Worten und Genesungswünschen.

Auch für die Zuschauer wird die Operation bemerkbare Folgen haben: Denn Sven stehe nicht nur die OP bevor, sondern auch Reha und Krankengymnastik. “Sven Deutschmanek wird voraussichtlich an 35 Drehtagen ausfallen und daher in 70 Sendungen nicht auftreten können”, erklärte ein ZDF-Sprecher gegenüber dem Onlineportal t-online. Die vorerst letzte Episode mit Sven werde am 6. Mai über die Bildschirme flimmern.

ZDF/Frank W. Hempel Sven Deutschmanek, Experte bei "Bares für Rares"

ZDF / Frank W. Hempel Die Händler von "Bares für Rares" und Moderator Horst Lichter (3.v.r.)

ZDF / Frank Dicks "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter und Experte Albert Maier.

