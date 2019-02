Modezar Karl Lagerfeld (85) meldet sich zurück! Bei der Pariser Fashion Week im Januar war der Designer zum ersten Mal nicht persönlich bei der Chanel Runway Show anwesend, um seine jüngste Kollektion vorzustellen. Stattdessen ließ sich von seiner Kollegin Virginie Viard vertreten und entschuldigte seine Abwesenheit damit, dass er einfach sehr müde gewesen sei. Seine Anhänger befürchteten daraufhin, dass der mittlerweile 85-Jährigen unter gesundheitlichen Problemen leiden könnte. Ob an der Sorge der Fans tatsächlich etwas dran ist? Nun meldete sich Karl mit einer Videobotschaft zurück – und wirkte tatsächlich sehr erschöpft!

Via Instagram wandte sich der gebürtige Hamburger nun an seine langjährige Freundin Carine Roitfeld und gratulierte der Ex-Vogue-Chefredakteurin zu ihrem jüngsten Erfolg: "Ich freue mich sehr für Carine Roitfeld, dass ihr tolles Magazin CR Fashion Books nun eine Million Follower hat." Die Sorge um ihr Idol konnte die Videobotschaft seinen Followern jedoch nicht nehmen. Der Modemacher sitzt auf der Aufnahme ungewöhnlich steif auf einem Hocker, presst die Arme an die Brust und wirkt leicht apathisch.

In den vergangenen Monaten hat Karl seine Anhänger schon einmal mit einem eher ungewöhnlichen Auftritt überrascht. Im November letzten Jahres zeigte sich der eigentlich sehr auf sein Aussehen bedachte Künstler mit zwei großen Zahnlücken auf dem roten Teppich. Sein Selbstbewusstsein ließ sich der Star-Designer allerdings auch von ein paar fehlenden Zähnen nicht nehmen: Er lächelte trotz allem zufrieden in die Kameras!

