Miese Stimmung bei Jennifer Lange! Die Kuppel-Kandidatin zog bei Der Bachelor das allererste Einzeldate mit Andrej Mangold (32) an Land – sogar den ersten Kuss des Frauenschwarms heimste sie ein. Mittlerweile ist die Zumba-Lehrerin jedoch längst nicht mehr die Einzige auf dem Knutsch-Radar des charmanten Rosenkavaliers – und das macht ihr ganz schön zu schaffen! Als Kuppel-Kollegin Evanthia Benetatou von ihrem Date mit dem Basketballer zurückkehrte, wurde die von einer neugierigen Jenny ganz schön ausgequetscht!



"Erzähl mal, wie war denn dein Date?", fragte die eifersüchtige Bremerin Flugbegleiterin Eva in Folge sechs des Flirt-Formats – die schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem romantischen Dinner mit dem sportlichen Schnuckel bei Kerzenschein. "Ich konnte mich da nicht wirklich freuen. Das war einfach ein Scheißgefühl", lautete Jennys Reaktion auf die Erzählungen der 26-jährigen Düsseldorferin. "Habt ihr viel geknutscht? Und habt ihr auch gefummelt", hakte sie dennoch weiter nach. Als Eva mit ihrer Antwort mehr Salz in die Wunde streute, zog Jenny eine Schnute. "Da denkt man sich einfach nur: 'Halt den Mund, mir ist einfach nur schlecht'", gestand sie später gegenüber RTL.

Die Fans der Sendung um den begehrten Junggesellen können die Fragerei nicht nachvollziehen. "Jennifer fragt sie, Eva antwortet, Jennifer ist genervt. Logik?", lautete ein Zuschauer-Kommentar auf Twitter. "Hat Jennifer sie nicht danach gefragt, wie es lief? Warum regt die sich jetzt so auf?", rätselte ein weiterer auf der Social-Media-Plattform.

