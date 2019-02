Pop-Titan Dieter Bohlen (64) kehrt auf die Konzert-Bühne zurück! Seit dem Modern Talking-Aus 2003 warten

eingefleischte Fans auf eine Reunion des Duetts. Mit Hits wie "You're My Heart, You're My Soul" oder "Cheri, Cheri Lady" erreichten der DSDS-Juror und die schöne Stimme an seiner Seite, Thomas Anders (55), in den 80er-Jahren weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Kultstatus. Wie Dieter nun auf seinem Social-Media-Kanal mitteilte, dürfen sich die Modern Talking-Anhänger zumindest darauf freuen, die großen Hits mal wieder von dem 64-Jährigen selbst zu hören!

Auf seiner Instagram-Seite postete der Singer-Songwriter ein Plakat mit seinem Namen in kyrillischer Schrift und kommentierte: "Solo Konzert 14.03.2019! Moskau, ich freu mich drauf." Wie Dieter gegenüber Bild verriet, werde er im Club Crocus City Hall seine größten Hits spielen – natürlich auch den einen oder anderen Modern Talking-Klassiker. "Und dann sing ich ja auch noch Blue-System-Hits, aber auch 'We Have A Dream', 'Midnight Lady' und so weiter. Wenn ich nur Nummer-eins-Hits singe, sind das ja schon 21 Titel", so der Niedersachse. Dieter wolle in Zukunft wieder vermehrt selbst auf der Bühne stehen. Vor allem in Russland, denn dort habe er viele Fans. Zwischen 5.000 und 10.000 würden zu einer Show kommen, es wären aber auch schon mal 30.000 da gewesen.

Auch in Deutschland wolle er wieder auftreten. "Ich arbeite daran, ich muss halt die Zeit dazu haben. Natürlich würde ich auch gern mal in Deutschland spielen", gab Dieter preis und ergänzte, dass er am 9. November zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am Brandenburger Tor ein Medley seiner größten Erfolge spielen wolle.

Getty Images Dieter Bohlen beim DSDS-Halbfinale 2017

Getty Images Dieter Bohlen in Düsseldorf

Getty Images Dieter Bohlen im April 2018

