Seit Mittwochabend ist es traurige Gewissheit: Rudi Assauer (✝74) ist gestorben! Die schockierende Nachricht über den Tod der Fußball-Legende, die 2012 an Alzheimer erkrankte, bestätigte seine Lebensgefährtin Beate Schneider am Nachmittag. Sie trauert um den Verstorbenen – und auch an einer anderen Dame dürfte die traurige Neuigkeit nicht spurlos vorbeigehen: Sophia Thomalla (29)! Vor knapp zweieinhalb Jahren schwärmte sie noch von Rudi, der wie ein Papa für sie gewesen sei.

In der TV-Show Applaus und Raus im Herbst 2016 plauderte die heute 29-Jährige mit Comedian Oliver Polak über das Verhältnis zu ihrem einstigen Ziehvater. Neun Jahre lang war der Ex-Fußballmanager mit ihrer Mama Simone Thomalla (53) liiert, bis die beiden sich Anfang 2009 schließlich trennten. "Rudi Assauer war wie ein Vater für mich. Er war in der prägenden Zeit mit meiner Mutter zusammen, da war ich zehn bis 17 Jahre alt" erzählte Sophia damals.

Bislang hat sich die Moderatorin aber noch nicht zum Tod des 74-Jährigen geäußert. "Es ist traurig aber auch eine Erlösung für ihn. Wir sind alle wahnsinnig traurig", lautete bisher die Aussage seiner Freundin Beate nur.

WENN Sophia Thomalla bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" im Dezember 2018

Getty Images Rudi Assauer und Simone Thomalla beim Deutschen Fernsehpreis 2008

Getty Images Rudi Assauer, Ex-Fußballprofi und ehemaliger Schalke-Manager

