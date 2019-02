So sieht es also aus, wenn sich Matthias Schweighöfer (37) und seine Ruby O. Fee (23) ganz öffentlich lieb haben! Erst vor wenigen Tagen gab der deutsche Filmstar selbst bekannt, nicht länger mit seiner Langzeitpartnerin und Mutter seiner Kinder Ani Schromm liiert zu sein. Er hat aber bereits eine neue Frau in seinem Leben: seine attraktive Kollegin Ruby. Zwar hat das Paar seine Beziehung schon bestätigt, doch das erste Kuschel-Pic ließ noch auf sich warten – bis jetzt!

Auf Instagram hielt die 23-Jährige jetzt zum ersten Mal einen richtig innigen Moment mit ihrem Freund fest: Auf der Rückbank eines Vans liegen sich die Liebenden in den Armen und scheinen gar nicht zu merken, dass sie fotografiert werden. Ruby versah den Schnappschuss nur mit einem aussagekräftigen Herz-Emoji. Und auch Matthias teilte den Beitrag bereits in seinem Foto-Feed. Der 37-Jährige kommentierte das Bild mit den Worten: "Hangover."

Die Fans sind auf jeden Fall total aus dem Häuschen wegen des Foto-Outings! "Oh mein Gott, wie süß", "Awww, viel Glück euch beiden" oder "Ich habe so lange auf das Bild gewartet", waren nur drei der begeisterten Kommentare.

Thomas Lohnes/Getty Images for Peek & Cloppenburg Ruby O. Fee bei einer Veranstaltung in Frankfurt, 2018

Andreas Rentz/Getty Images ; Coldrey,James/ActionPress Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Weltpremiere der zweiten Staffel "You Are Wanted"

