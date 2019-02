Sophia Vegas (31) schwebt derzeit im absoluten Mutterglück: Am 3. Februar kam die erste Tochter der deutschen Reality-TV-Bekanntheit zur Welt und ist seither der ganze Stolz der Blondine und ihres Partners Daniel Charlier. Mit ersten Bildern ihres Töchterchens Amanda Jaqueline verzauberte die Neu-Mama schon am Mittwoch ihre Community. In einem Interview sprach die OP-Liebhaberin nun zudem ganz offen über das Leben mit ihrem Nachwuchs – und stellte eins von vornherein klar: Sophia will ihrer Kleinen nicht die Brust geben!

Gegenüber RTL erklärte die Ex-Frau von Bert Wollersheim (67) nun, wie sie sich den Alltag mit ihrem Kind vorstellt – stündliches Stillen gehört jedoch nicht dazu: "Ich könnte stillen, aber ich möchte nicht stillen. Deswegen habe ich kleine präparierte Ernährungsmittel für unsere Tochter. Ich möchte da schon ein wenig unabhängiger sein!" Sie sei sich zwar darüber im Klaren, dass sie für diese Entscheidung den Hate anderer Mütter auf sich ziehen werde – die Kritik sei ihr allerdings egal: "Ich bin nicht nur auf der Welt, um ein Kind in die Welt zu setzen und nonstop zu stillen, dafür gibt's auch andere Sachen! Also ich bin keine Übermama", äußerte sich Sophia entschlossen.

Aus medizinischer Sicht wäre es trotz einer Körbchengröße von 70K und zahlreichen Implantaten für Sophia kein Problem, ihrem Mäuschen die Brust zu geben. "Wenn die Implantate unter dem Brustmuskel platziert wurden und das Drüsengewebe und die Milchausführungsgänge beziehungsweise die Brustwarze neu versetzt wurden, ist Stillen möglich!", hatte Dr. Dietmar Schlembach, Chefarzt der Geburtsmedizin des Vivantes Klinikums Neukölln, noch im August im Promiflash-Interview erläutert.

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier, Sophia Vegas und Baby Amanda

Sport Moments/Renker / ActionPress Sophia Vegas, TV-Bekanntheit

Die Geissens, RTL II Sophia Vegas in "Die Geissens"

