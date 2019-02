Diese beiden Germany's next Topmodel-Beautys kommen also richtig weit! Heute Abend geht endlich die 14. Staffel der beliebten TV-Laufstegshow mit Chefin Heidi Klum (45) wieder an den Start. Doch noch bevor die erste Folge über die Fernsehbildschirme geflimmert ist, sickert jetzt bereits durch, welche beiden Mädels bei der Verlobten von Tom Kaulitz (29) offenbar hoch im Kurs stehen: Diese beiden GNTM-Sternchen durften die Modelmama auf die amfAR-Gala nach New York begleiten!

Am vergangenen Mittwochabend fand in Manhattan die wichtigste Charity-Nacht des Jahres statt. Wie schon in den vorherigen Staffeln wählte Heidi auch dieses Mal zwei Kandidatinnen aus, die sie über den roten Teppich begleiten durften. Dieses Glück hatten ganz offensichtlich die brünette Cäcilia (18) und die frisch errötete Vanessa (21)! Farblich abgestimmt führte die 45-Jährige ihren Nachwuchs in edlen Roben durchs Blitzlichtgewitter. Und dabei schlugen sich die Girls sichtlich gut – ganz cool und wie richtige Profis posierten sie für die Fotografen.

Mit dem Besuch der amfAR-Gala ist aber auch klar: Diese beiden Damen schaffen es in der Castingshow richtig weit! 2018 hatte Heidi beispielsweise die spätere Siegerin Toni Dreher-Adenuga (19) sowie Klaudia Giez (22) mit dabei.

Getty Images Heidi Klums Outfit für die Aftershowparty der Golden Globes 2019

Splash News Heidi Klum, Cäcilia und Vanessa bei der amfAR-Gala 2019

Theo Wargo / Getty Images Toni Loba, Heidi Klum und Klaudia Giez bei der amfAR-Gala

