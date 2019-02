Bei ihm ist schon wieder alles aus und vorbei: Mitte November präsentierte sich Til Schweiger (55) das erste Mal mit seiner neuen Freundin Francesca Dutton. Der Filmemacher und die Produzentin kannten sich zu diesem Zeitpunkt schon zwölf Jahre, so richtig gefunkt hat es dann erst später. Jetzt verblüffte der Familienvater seine Fans aber mit besonders überraschenden News: Til und Francesca gehen von nun an wieder getrennte Wege!

Diese Neuigkeit bestätigte der 55-Jährige gegenüber Bild. "Ja, es stimmt. Wir sind im Guten auseinander", verriet der Schauspieler kurz und knapp. Nach Informationen der Zeitschrift soll sich das Paar bereits Ende des Jahres getrennt haben. Den genauen Trennungsgrund gab der "Honig im Kopf"-Darsteller aber nicht bekannt.

Die Lovestory der beiden begann eigentlich ziemlich vielversprechend. Nach seiner Ex Marlene Shirley, war die 32-Jährige nach über zwei Jahren wieder die erste feste Freundin von Til. Es war Liebe auf dem zweiten Blick, wie der Leinwand-Star in einem früheren Interview verriet. Hättet ihr gedacht, dass sich die beiden nach so kurzer Zeit trennen? Stimmt ab!

Ot,Ibrahim/ActionPress Til Schweiger mit Francesca Dutton in Hamburg

Getty Images Til Schweiger, deutscher Filmemacher

Mayer/face to face/ActionPress Francesca Dutton auf dem L.A. Film Festival 2018

