Til Schweiger (54) hat es wieder richtig erwischt: Nachdem seine letzte öffentliche Beziehung mit Marlene Shirley vor knapp zwei Jahren in die Brüche ging, zeigte sich der Schauspieler nicht mehr mit einer offiziellen Freundin an seiner Seite auf den roten Teppichen – bis jetzt. Am Mittwochabend präsentierte Til seine neue Liebe und wirkte mehr als glücklich mit der schönen Blondine!

Bei einer Party in Hamburg tauchte der Vierfach-Papa jetzt mit einer Beauty auf und stellte sie der Öffentlichkeit als seine neue Freundin vor. Bei der Dame handelt es sich um die Produzentin Francesca Dutton. Im Interview mit Bild plauderte der 54-Jährige auch ein wenig aus dem Beziehungsnähkästchen. "Wir lassen es langsam auf uns zukommen. Es ist alles noch ganz frisch", erzählte Til gegenüber der Zeitschrift.

Der "Klassentreffen 1.0"-Darsteller hat die große Liebe immer noch nicht aufgeben und machte deutlich, dass er mit Francesca alt werden möchte: "Am schönsten ist es, wenn es für immer ist!" Auch die Londonerin hofft, für immer in Hamburg bei ihrem Til zu sein. Wie Freunde des Paares berichten, soll sich das Paar bereits zwölf Jahre kennen. Na, wenn das nicht eine tolle Beziehungs-Basis ist!

WENN Til Schweiger mit seiner Ex-Freundin Marlene Shirley

Becher/WENN.com Til Schweiger mit Francesca Dutton in Hamburg

Getty Images Til Schweiger bei einer Pressekonferenz

