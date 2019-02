Erste Datenight für Jennifer Lawrence (28) und Cooke Maroney nach den Verlobungs-News! Gestern hatte das Management der Schauspielerin bestätigt, dass der Galerist Cooke ihr tatsächlich die Frage aller Fragen stellte und das Paar heiraten will. Eigentlich halten die beiden ihre Beziehung fast komplett aus der Öffentlichkeit heraus – umso überraschender, dass sie sich jetzt kurz nach Bekanntgabe ihrer Verlobung gemeinsam dem Blitzlichtgewitter stellten. Dabei hatten es die wartenden Paparazzi vor allem auf ein Detail abgesehen: Jennifers Ring!

Tja, leider saßen die Fotografen umsonst auf heißen Kohlen: Jennifer ist eben ein echter Profi und hielt ihre linke Hand geschickt in der Tasche ihrer Jacke versteckt. Paparazzi lichteten die Oscar-Preisträgerin und ihren Zukünftigen dabei ab, wie sie gemeinsam ein Restaurant in New York verließen. Auf den Schnappschüssen wirkten die beiden Turteltauben ziemlich verlegen und hielten ihre Köpfe gesenkt.

Sicher muss sich Cooke auch erst mal an die mediale Aufmerksamkeit gewöhnen: Als Kunsthändler hat er zwar immer wieder mit prominenten Klienten zu tun – er selbst stand bislang jedoch nicht in der Öffentlichkeit.

Splash News Jennifer Lawrence und Cooke Maroney in New York im Februar 2019

Getty Images Jennifer Lawrence

WENN.com Cooke Maroney

