Kuppelshow-Fans aufgepasst: "Temptation Island" steht in den Startlöchern! Bereits im Sommer vergangenen Jahres wurde bekannt, dass 2019 ein weiteres Flirtformat auf RTL an den Start gehen wird. Dieses Mal steht die Versuchung im Fokus: Zwei Wochen lang werden Paare dem Reiz eines Fremdflirts widerstehen – oder eben auch nicht. Nun gab der Sender endlich die ersten Infos bekannt. "Temptation Island" startet nämlich schon Anfang März!

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, beginnt das feurige Abenteuer für Paare und flirtwillige Singles bereits am 6. März um 20:15 Uhr. Alle weiteren Folgen werden jeweils sonntags um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Vier junge Duos stellen sich der "Versuchung im Paradies" – dabei wird ihre Partnerschaft in getrennten Luxusvillen, auf romantischen Dates und wilden Partys von liebeshungrigen Singles auf die Probe gestellt. Noch wurde nicht verkündet, wer die Kandidaten sind. Einen kleinen Teaser gibt es allerdings bereits: Laut Pressetext sollen sich unter den Solo-Ladys und -Gents bekannte Gesichter aus Love Island, Der Bachelor, Take Me Out und sogar ein waschechter Mr. Germany befinden!

Das Eifersuchts-Spektakel wird übrigens von Angela Finger-Erben (39) moderiert. Nach verschiedenen Engagements, wie beispielsweise beim Dschungelcamp-Special "Die Stunde danach", ist es die erste Datingshow, durch die die Blondine führen darf. Freut ihr euch auf den Staffelstart von "Temptation Island"?

