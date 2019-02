Die Schwangerschaft steht ihr richtig gut! Diese Woche verkündete Schauspielerin Sila Sahin (33) völlig überraschend, dass sie und ihr Ehemann Samuel Radlinger (26) zum zweiten Mal Eltern werden – und das nur sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes Elija! Kurz nach der Hammer-News absolvierte die "Nachtschwester"-Darstellerin nun ihren ersten öffentlichen Auftritt: Auf dem roten Teppich präsentierte Sila stolz ihren Babybauch!

Die 33-Jährige besuchte am Donnerstag die Berlin Opening Night by Gala & UFA Fiction im Rahmen der 69. Berlinale. Zu dem Event trug die Zweifach-Mama in spe ein fließendes, schwarzes Kleid – ihre wachsende Körpermitte setzte sie durch einen Gürtel über ihrem Bach gekonnt in Szene. Zu der eleganten Robe wählte der ehemalige GZSZ-Star keinen Schmuck. Den hatte Sila auch gar nicht nötig, denn das schönste Accessoire trug sie in ihrem Gesicht: ein strahlendes Lächeln!

Ein Bild des gestrigen Abends postete die gebürtige Berlinerin auf ihrem Instagram-Account – zu dem Pic richtete die Deutschtürkin rührende Worte an ihre Fans: "Vielen Dank für die lieben Glückwünsche, da ist das Bäuchlein! Ein Schnappschuss von meinem ersten Event seit sooooo langer Zeit."

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihr Sohn Elija

Getty Images Sila Sahin bei der Berlin Opening Night by GALA & UFA Fiction

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger in Bergen

