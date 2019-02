Erwarten Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) wirklich ein Kind? Seit mehreren Monaten turtelt das Pärchen, was das Zeug hält. Nach knapp einem Jahr Beziehung stellte der Tokio Hotel-Gitarrist seiner Auserwählten schließlich die Frage aller Fragen. Seither steckt das Paar mitten in der Hochzeitsplanung. Doch damit nicht genug: Auch von einem ersten Klum-Kaulitz-Spross ist bereits die Rede. Aber ist Heidi tatsächlich schon schwanger? In einem Interview bezog Tom nun selbst Stellung zu den Gerüchten!

Nachdem sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (29) die Spekulationen durch sein schelmisches Grinsen nur zusätzlich angefeuert hatte, scheint die Hochzeit der beiden immer mehr zur Nebensache zu werden. Angesichts der Nachwuchs-News fühlte daher auch Moderator Markus Lanz (49) dem 29-Jährigen im Rahmen seiner Talk-Show gründlich auf den Zahn. Doch genau wie sein Bruder ließ sich auch Tom keine konkrete Aussage entlocken. Stattdessen hüllte sich der Musiker in Schweigen: "Das sage ich nicht", lautete seine letzte Antwort. Ein Dementi klingt jedoch anders!

Ähnlich verschwiegen sind die Turteltauben auch hinsichtlich ihrer Hochzeitspläne. Erst zuletzt wurde bekannt, dass das Datum für ihre Trauung bereits feststeht – verraten wollte die vierfache Mutter den genauen Termin allerdings noch nicht. "Ja, ich denke den haben wir. Aber ihr werdet irgendwann herausfinden, wann", stellte Heidi klar.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den "Amazon Prime Video's Golden Globe Awards"

Becher/WENN.com Tom und Bill Kaulitz bei "Markus Lanz" im Februar 2019

MEGA Heidi Klum in Los Angeles

