Gibt es bald etwa ein neues Traumpaar im Kardashian-Jenner-Klan? Vor fast fünf Jahren gaben sich Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) das Jawort. Mittlerweile sind die beiden stolze Eltern von drei Kindern und bald soll ein viertes Baby ihr Familienglück perfekt machen. Das ist nicht das einzige Thema, das in der kommenden Keeping up with the Kardashians-Staffel zu sehen sein wird. Kims Schwester Kourtney (39) hat anscheinend auch ein Auge auf den Rapper geworfen!

Kourtney selbst teilte den Trailer für die 16. Runde der Reality-Show auf Instagram – mittlerweile ist der aber wieder gelöscht. Nach der Szene, in der Kim ihre Nachwuchs-News verkündet, ist Scott Disick (35) zu sehen. Und der behauptet: Seine Ex Kourtney sei "besessen" von Kanye. Kims humorvolle Reaktion: "Nun, eine Familie, die untereinander tauscht, bleibt zusammen." Ganz ernst gemeint scheint das allerdings nicht zu sein.

Auch ein Flirt zwischen Ex-Partnern kommt nicht zu kurz. "Ich will nicht, dass du denkst, dass ich dir gemischte Signale gebe", soll Kourtney in einem intimen Moment zu Scott sagen. Der entgegne daraufhin mit einem verschmitzten Lächeln: "Du gibst kaum normale Signale." Was seine Freundin Sofia Richie (20) wohl davon hält? Wann die 16. "Keeping up with the Kardashians"-Staffel ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian bei der amfAR-Gala in New York

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei "The Cher Show" in New York

Anzeige

Chris Weeks / Getty Scott Disick und Kourtney Kardashian bei der Calvin Klein Jeans' Celebration

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de