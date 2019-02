Luca Hänni (24) befindet sich wieder total im Liebesglück! Erst im vergangenen September wurde bekannt, dass der DSDS-Sieger und seine damalige Freundin Tamara sich nach acht Jahren getrennt haben. Der gebürtige Schweizer kündigte anschließend an, erstmal eine Weile allein durchs Leben gehen zu wollen – doch Amor hatte wohl ganz andere Pläne für den Sänger! Im Netz zeigt er sich nun mit einer unbekannten Schönheit an seiner Seite und macht ihr ein süßes Liebes-Geständnis!

"Ich bin so stolz und glücklich, dich gefunden zu haben!", kommentiert der 24-Jährige gleich eine ganze Bilderreihe auf Instagram. Auf dem ersten Schnappschuss küsst Luca die Hand seiner neuen Freundin zärtlich. Auf einem weiteren Pärchen-Pic sehen die Fans die beiden Turteltauben verliebt in die Kamera strahlen. Wie die Glückliche heißt, verriet der "Don’t Think About Me"-Interpret allerdings noch nicht.

Die Fans auf Social Media beglückwünschen Luca und seine Liebste überschwänglich – allerdings wundern sich auch viele, wie schnell er sein Herz wieder vergeben hat. Nach den Liebes-News scheint es jetzt wohl wenig verwunderlich, dass der Ex-Castingshow-Kandidat bereits im vergangenen Dezember gegenüber Promiflash verriet, keinen Kontakt mehr zu seiner Ex zu haben: "Wir haben natürlich noch ein paar Sachen zu klären – aber jetzt haben wir uns länger nicht mehr gehört und gesehen."

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und seine neue Freundin

Instagram / lucahaenni1 Luca Hännis neue Freundin

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im Februar 2019

