Sie hatten das verflixte siebte Jahr schon überstanden und dann ist die Beziehung doch noch zerbrochen! 2012 gewann Luca Hänni (23) die RTL-Gesangs-Castingshow DSDS und hat seither in der Musikbranche Fuß gefasst. Seine Freundin Tamara erlebte das alles mit und unterstützte seine Laufbahn, wo sie nur konnte. Acht Jahre lang waren sie und Luca ein Paar – doch jetzt ist alles vorbei!

Das plauderte der frischgebackene Single selbst gegenüber Bunte aus: "Wir waren ja noch so jung, als wir zusammenkamen, wollten uns aber gemeinsam etwas aufbauen. In letzter Zeit haben wir gemerkt, dass wir einfach keine gemeinsame Zukunft mehr haben. Es war ein schleichender Prozess." Auch Lucas Karriere als Sänger sei seinem Liebesleben immer wieder in die Quere gekommen. "Unsere Leben sind zu unterschiedlich. Ich bin ständig unterwegs und sie kann wegen ihres Jobs auch nicht immer mit."

Wenn dann auch die Gefühle nicht mehr so richtig stimmen, ist ein endgültiger Schlussstrich wohl die einzig übrige Option – das haben auch Luca und Tamara, die vor zwei Jahren schon einmal vorübergehend getrennt waren, jetzt einsehen müssen. Für seine zahlreichen weiblichen Fans gibt es vorerst dennoch keinen Grund zur Freude: Der süße Schweizer wolle nun erst mal eine Weile Single bleiben.

Instagram / Lucahaenni1 Luca Hänni mit Ex Tamara

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und seine Ex-Freundin Tamara

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni am Bondi Beach in Sydney, Australien

