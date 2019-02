Ein Harry Potter-Film ohne Daniel Radcliffe (29)? Für viele Fans sicher unvorstellbar! Im Alter von gerade einmal elf Jahren schnappte sich der Schauspieler die Rolle des Jungen, der den Angriff von Lord Voldemort überlebte. Die Geschichte um Harry, Ron (gespielt von Rupert Grint, 30) und Hermine (gespielt von Emma Watson, 28) begeistert mittlerweile seit rund 18 Jahren die kleinen und auch großen Zuschauer. Daniel selbst ist sich allerdings sicher: Er wird nicht der letzte Harry-Darsteller gewesen sein!

Im Interview mit IGN erklärte der 29-Jährige, dass er fest davon ausgehe, dass es eine Neuverfilmung der Zauberer-Saga geben werde. "Ich weiß, dass ich nicht der letzte Harry Potter sein werde, den ich während meines Lebens sehen werde – wir haben schon jetzt ein paar mehr", erzählte Daniel und meinte damit unter anderem das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind". Die "Heiligkeit", welche die acht Filme aktuell noch umgeben, werde vorbeigehen und der "Glanz" irgendwann nachlassen. "Es wird interessant sein, wenn sie neu aufgenommen werden und die Filme einfach noch einmal gemacht oder als Serie gedreht werden. Ich bin fasziniert, es dann zu sehen", sagte der Brite weiter.

Während eine Neuverfilmung Daniel als Zuschauer reizen würde, musste die Theatercrew bisher auf ihn verzichten. In der Late Night Show with Seth Meyers sprach er über den Grund: die ganzen Potter-Fans. "Es wäre kein entspannter Abend. Ich würde denken, dass man die ganze Zeit beobachtet, wie ich reagiere", so der Leinwand-Star.

Stephen Lovekin/Getty Images "Harry Potter"-Stars Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint

United Archives GmbH/ ActionPress Daniel Radcliffe in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes"

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

