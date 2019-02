Dieses Reisegepäck dürfte bei Germany's next Topmodel eindeutig eine Premiere sein! In der zweiten Folge von Heidi Klums (45) Castingshow ging es nach Österreich – die Kandidatinnen mussten bei eisigen Temperaturen ihr erstes großes Shooting absolvieren. Zuvor ging es nicht etwa in eine Model-Villa, sondern in eine urige Berghütte. Ein wenig Zeit blieb den Nachwuchs-Mannequins dort, ihre Koffer auszupacken und dabei kam es zu einer äußerst ulkigen Situation: Die Laufsteg-Schönheit Jasmin hatte das wohl seltsamste Mitbringsel von allen auf den Trip mitgenommen!

Die 18-Jährige richtete sich gleich in ihrer Unterkunft auf Zeit ein – und holte ungewöhnliche Gegenstände aus ihrem Gepäck. "Meine Kommunionskerze. Die hat mir meine Mutter zur Kommunion gekauft. Und das ist mein Diadem gewesen, das hab ich getragen", erinnerte sich die Kellnerin beim Auspacken. Und auch ihr Kleid, dass sie zu diesem Anlass getragen hatte, befand sich im Koffer – und dieses passe sogar noch!

Nur kurze Zeit nach der Szene im TV überschlug sich das Netz bereits mit amüsierten Kommentaren: "Was hat Jasmin denn bitte dabei? Die ist schon ein bisschen sehr verpeilt!", stellte ein Twitter-User verdutzt fest. Eine Model-Kollegin brach allerdings eine Lanze für sie: Die Erinnerungsstücke von Zuhause seien ihr eben einfach extrem wichtig.

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

