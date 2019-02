Es war die Baby-Überraschung! Erst vor rund einer Woche hatte Gemma Atkinson (34) mit einem niedlichen Schnappschuss ihrer beiden Hunde verraten: Sie und ihr Liebster Gorka Marquez erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schauspielerin und der Tänzer sind bereits seit einem Jahr zusammen – und freuen sich riesig auf ihren Spross! Im Netz teilte die werdende Mama nun die ersten Sachen für ihren Nachwuchs. Hat Gemma damit einen Hinweis auf das Geschlecht gegeben?

In ihrer Instagram-Story postete die Britin ein Bild von kleinen Turnschuhen. Die niedlichen Mini-Treter scheinen die Vorfreude auf die winzigen Füße ihres noch ungeborenen Kindes nur noch mehr anzuheizen. “Ich komme nicht klar”, schrieb Gemma zu dem Beitrag. Die lässigen weißen Schühchen brachten allerdings die Gerüchteküche bei der Community der 34-Jährigen zum Kochen. “Das sind so tolle Nachrichten, ich gratuliere euch, Leute! Ich bin mir sicher, es wird ein Junge” und “Es wird definitiv ein Junge! Und ein wirklich gut aussehendes Kind”, vermuteten zwei Follower.

Gemma und Gorka, die sich in der Tanzshow “Strictly Come Dancing” kennen und lieben lernten, äußerten sich bisher noch nicht zu den Spekulationen um das Geschlecht ihres kleinen Wunders. Auch in welchem Monat das Model mittlerweile ist, ist bisher noch ein wohlgehütetes Geheimnis der stolzen Bald-Eltern.

Instagram / gorka_marquez Gemma Atkinson und Gorka Marquez in Bilbao

Anzeige

Getty Images Gemma Atkinson bei den TV Choice Awards in London

Anzeige

Getty Images Gemma Atkinson und Gorka Marquez in London, September 2018

Anzeige

Glaubt ihr, die Sneaker haben das Babygeschlecht verraten? 79 Stimmen 19 Ja. Es wird bestimmt ein Junge. 60 Nein. Wieso sollten Mädchen keine Sneaker tragen?!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de