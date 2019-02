Er trauert! Wayne Carpendale (41) ist eigentlich für seine humorvolle und unbesorgte Art bekannt. Regelmäßig versorgt er seine Fans im Netz mit lustigen Schnappschüssen seiner kleinen Familie. Jetzt schlägt der Schauspieler jedoch ernste Töne an: Mit seiner Frau Annemarie (41) setzt er sich seit 2012 im Rahmen der Initiative hand2hold für krebskranke Kinder ein. Ein Mädchen ist nun an der Krankheit gestorben!

Zu einem Instagram-Bild eines Wolkenhimmels schreibt der 41-Jährige bestürzt: "Wir hoffen so sehr, dass du unsere Erlebnisse in München noch lange in deinem Herzen getragen hast. Und wir wünschen uns, dass deine Familie und Freunde dich mit dem Lächeln in Erinnerung behalten." Der Moderator hatte das Mädchen bei seiner wohltätigen Arbeit kennengelernt und drei Tage mit ihm verbracht.

Seit er und Annemarie selbst Papa und Mama sind, ahne das Paar ein bisschen mehr, was es für ein unerträglicher Schmerz für die ganze Familie sein müsse, wenn das Kind krank ist, fährt Wayne fort. Im Mai wurden die beiden zum ersten Mal Eltern.

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale bei einer Charity-Veranstaltung, 2017

Anzeige

Getty Images Wayne Carpendale bei der Goldenen Kamera, 2018

Anzeige

ActionPress Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de