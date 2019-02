Er ist wieder zurück – zumindest als Gastjuror. In der 14. Staffel von Germany's next Topmodel wechseln die Sidekicks von Modelmama Heidi Klum (45) Woche für Woche. In der gestrigen Folge gab es für Modedesigner und bereits erprobtes GNTM-Jurymitglied Wolfgang Joop (74) eine Rückkehr ans Set – und zwar in schwindelerregender Höhe auf einem Berggipfel in Österreich. Bei einem Interview erklärte der Designer nun: Er sei froh gewesen, als er wieder unten und in Sicherheit gewesen sei.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählte der Modeschöpfer, der bereits 2014 und 2015 Juror in der Castingshow gewesen war, wie er sein Comeback bei eisigen Temperaturen erlebte: "Ich bin überhaupt kein Schneefan und musste mir zum ersten Mal in meinem Leben eine Skihose kaufen", so Wolfgang, der auch den auf dem Gipfel aufziehenden Nebelwänden ordentlichen Respekt zollte. Vom Ehrgeiz des Modelnachwuchses zeigte er sich jedoch begeistert und gab zu: "Durch ihren großen Willen haben die Mädchen nicht gefroren und sind einfach losgelaufen, während das ganze Team herumschlidderte."

Lange darum bitten, einen Gastpart in der diesjährigen Staffel zu übernehmen, musste Heidi den 74-Jährigen nicht. Das Supermodel und der Designer seien über die jahrelange Zusammenarbeit ein richtig gutes Team geworden, wie Wolfgang zudem verriet: "Es hat mir von Mal zu Mal mehr Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten." Auch habe er sich an der Seite der Vierfach-Mama schnell in eine Rolle eingefunden: Er sei der liebe Junge – und Heidi das Bad Girl.

Getty Images Wolfgang Joop und Heidi Klum 2017 in Oberhausen

Getty Images Wolfgang Joop beim Finale von Germany's next Topmodel 2017

Getty Images Wolfgang Joop 2017 in München

