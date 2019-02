Miley Cyrus (26) schwebt mit Liam Hemsworth (29) auf Wolke sieben! Nach turbulenten Jahren gaben sich die beiden Hollywood-Stars im vergangenen Dezember endlich das Jawort. An die romantische Zeremonie erinnert sich die Sängerin noch immer regelmäßig mit Throwback-Fotos zurück. Liam war allerdings nicht Mileys erste Liebe: Im Sommer 2006 war sie etwa zwei Jahre lang mit ihrem Schauspielkollegen Nick Jonas (26) zusammen. Jetzt nahmen die beiden einstigen Turteltauben an derselben Veranstaltung teil – mehr als elf Jahre nach ihrer Trennung. Doch wie hat die "Nothing Breaks Like a Heart"-Interpretin auf ihren Verflossenen reagiert?

Sie ging dem "Goat"-Darsteller einfach aus dem Weg! Bei der Premiere des Films "Isn't It Romantic" posierte die 26-Jährige wie gewohnt für die Fotografen. Den roten Teppich verließ sie jedoch lange, bevor ihr Ex mit seiner Frau Priyanka Chopra (36) bei dem Event angekommen war. Dies plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Und die Taktik der Sängerin hatte offenbar Erfolg: "Miley ist die ganze Nacht über weder Nick noch Priyanka über den Weg gelaufen", verriet die Quelle weiter.

Miley besuchte die Film-Premiere anstelle ihres Mannes Liam, der eine der Hauptrollen in dem Streifen spielt. Er konnte krankheitsbedingt nicht an der Veranstaltung teilnehmen: Der 29-Jährige leidet unter schmerzhaften Nierensteinen und musste sich vergangene Woche deswegen im Krankenhaus behandeln lassen.

ActionPress Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der "Isn't It Romantic"-Premiere, 2019

ActionPress Miley Cyrus und Nick Jonas lache in New York, 2008

Instagram / mileycyrus Liam Hemsworth und Miley Cyrus

