Seit dem 3. Februar hat das Warten für Sophia Vegas (31) endlich ein Ende: Die Trash-TV-Queen und ihr Lebensgefährte Daniel Charlier wurden Eltern einer Tochter! Während ihrer Schwangerschaft hatte die Ex von Rotlichtkönig Bert Wollersheim (67) ihre Fans via Social Media immer wieder mit Babybauch-Bildern verzückt – die müssen jetzt allerdings für ein neues Motiv weichen. Sophia postet jetzt Pics der kleinen Amanda Jaqueline und die zeigen: Ihr Baby hat schon eine ganz schöne Haarpracht vorzuweisen!

Pünktlich zum Valentinstag veröffentlichte die 31-Jährige auf Instagram eine Collage, die sowohl Papa Dan als auch Mama Sophia mit ihrem Schätzchen zeigt. Während Amanda auf dem oberen Foto noch mit einem Mützchen auf dem Kopf in Dans Armen kuschelt, schmiegt sie sich auf dem unteren zärtlich an Sophias Brust – ohne Kopfbedeckung! Dabei fällt auf: Die Kleine hat dunkle, lange Haare, die sich stellenweise sogar zu keinen Löckchen kräuseln. "Vor ein paar Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich mal einen Punkt im Leben erreichen würde, an dem ich so erfüllt bin. Ich bin so dankbar für mein kleines Mädchen und den Mann meines Lebens", lauteten die rührenden Zeilen der Blondine zum Post.

Trotz Familienidylle hat Sophia aber auch mit Anfeindungen zu kämpfen: Model Djamila Rowe (51) warf ihr erst kürzlich vor, keine gute Mutter zu sein. "Das Kind ist ein Prestige-Baby", ätzte sie bei RTL gegen die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin – ausgelöst dadurch, dass Sophia direkt nach der Geburt eine Vollzeit-Nanny eingestellt hat.

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda Jaqueline

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier, Sophia Vegas und Baby Amanda

Anzeige

AndreasSuhr/face to face/ActionPress Djamila Rowe, Model

Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Baby-Fotos der kleinen Amanda? Ja, unbedingt. Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de