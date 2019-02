Für sie ist das The Biggest Loser-Abenteuer vorbei – aber gilt das auch für ihr Fitness-Vorhaben? In der zweiten Folge der allseits bekannten Abnehm-Show musste Kandidatin Linda ihre Koffer packen: Mit einem Gewichtsverlust von 6,7 Kilogramm lag sie in der zweiten Woche leider hinter den übrigen Teilnehmern. Promiflash kontaktierte die Frohnatur nach ihrem Exit und wollte wissen: Wird sie wohl auch weiterhin am Ball bleiben?

"Auf jeden Fall", ist Lindas Antwort glasklar. Ihr Ziel sei es, jede Woche mindestens ein Kilo abzunehmen. "Ich habe so viel Kraft aus dem ganzen Format mitgenommen, dass ich hoch motiviert nach Hause fliege. [...] Da der Schalter in meinem Kopf umgelegt ist und ich volle Unterstützung von Familie, Freunden und Bekannten bekomme, werde ich auch diesen Weg meistern, auch ohne die Unterstützung, die man im Camp intensiv bekommt", ist sich die neue Sport-Enthusiastin sicher.

Wie Linda dieses Vorhaben ohne den Beistand von Ramin Abtin (46) und Co. angehen will? "Ich werde mich noch mal intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, die ich in meinen Alltag eingliedere", ist sie entschlossen. Aber auch an Sport soll es künftig nicht mangeln. "Diesen werde ich fünfmal die Woche durchziehen. Ich denke, mit diesem Plan werde ich mein Ziel früher oder später erreichen", ist Linda voller Hoffnung!

The Biggest Loser, Sat.1 "The Biggest Loser"-Teilnehmerin Linda

The Biggest Loser, Sat.1 Christine Theiss und "The Biggest Loser"-Kandidatin Linda

The Biggest Loser, Sat.1 "The Biggest Loser"-Kandidatin Linda und Coach Ramin Abtin

