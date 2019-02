Für sie war bereits nach zwei Folgen von The Biggest Loser Schicht im Schacht! Seit dem 3. Februar wird auf Sat.1 fürs Traumgewicht wieder fleißig geschwitzt – und das bereits in der zehnten Staffel! Während einige Kandidaten schon in den ersten Wochen unglaubliche Gewichtsverluste erreichten, müssen andere schon wieder ihre Koffer packen. In der zweiten Episode erwischte es Linda. Wie es ihr damit geht, verriet sie nun exklusiv im Promiflash-Interview!

In der zweiten Woche konnte Linda "nur" eine Gewichtsreduzierung von 6,7 Kilogramm verzeichnen. Zum Vergleich: Ihr Show-Kollege Mario nahm in derselben Zeit knapp 17,6 Kilo ab! Für die junge Frau hieß es daher Abschied nehmen. "Ich bin ein klein wenig traurig, dass diese Reise so schnell schon vorbei ist. Ich wäre sehr gern ein paar Wochen länger im Camp geblieben, um einfach noch mehr Erfahrungen und Eindrücke mit Ramin und meinem Team zu bekommen", resümierte sie im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu: "Aber trotzdem habe ich mich auch auf zu Hause gefreut und bin mit sehr viel Motivation nach Hause geflogen."

Doch warum verlor sie in der Sendung nicht noch mehr Pfunde? Ihren vergleichsweise eher geringen Abnehmerfolg erklärte Linda gegenüber Promiflash so: "Da ich mir vorgenommen habe, keine 'Schwächen' im Fernsehen zu zeigen, war ich nicht bereit, über meine psychische Grenze zu gehen. Und nur wenn man diese überschreitet, kann man auch an seine körperliche Grenze gehen. Das habe ich jetzt verstanden." Trotz allem sei sie aber stolz darauf, 6,7 Kilo abgenommen zu haben.

"The Biggest Loser" läuft immer sonntags um 17:45 Uhr auf Sat.1.

