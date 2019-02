Muss das wirklich sein? In der aktuellen Ausgabe Germany's next Topmodel kam es zum ersten großen Shooting der Staffel – und das unter extremen Bedingungen! In den österreichischen Bergen lässt Jury-Chefin Heidi Klum (45) die Topmodel-Anwärterinnen bei eisigen Temperaturen im Schneegestöber posieren, während die 45-Jährige dick eingepackt im Wintermantel das Geschehen beobachtete. Die Social Media-Community zeigt sich empört über das irre Foto-Shooting!

Im Einzelinterview gab Heidi zu: "Also wir haben schon richtig widrige Umstände hier oben, es ist richtig kalt. Natürlich ist es eine riesige Herausforderung, aber wir müssen immer was anderes machen." Immerhin seien Sanitäter vor Ort. Ein schwaches Argument für die Twitter-Gemeinde."Muss so ein Shooting wirklich sein?", äußerte ein User sein Unverständnis gegenüber der Schnee-Challenge. "Im ernst seit wann macht sich Heidi Gedanken um die Gesundheit der Mädchen", lautete ein weiterer Kommentar.

Auch die Kandidatinnen äußerten ihren Unmut. "Kälte belastet einen und dabei muss man noch gut aussehen", so Tatjana im Interview und ergänzte, dass sie große Angst hatte. "Ich habe schwer Luft bekommen und bekam Panik", führte sie aus. GNTM-Teilnehmerin Simone gab preis: "Ich habe wirklich zu kämpfen mit der Höhe und der Gesamtsituation."

MEGA Heidi Klum in Los Angeles

WENN.com Heidi Klum auf der amfAR Gala 2019

Instagram / tatjana.gntm.2019 Tatjana Danny, GNTM-Kandidatin 2019

