Ist Jessica Paszka (28) tatsächlich wieder zu haben? Erst im vergangenen September bestätigte die ehemalige Bachelorette, dass sie wieder verliebt sei. Bei dem Glücklichen handelte es sich um den Fußballer Ajdin Hrustic (22). Sei einigen Wochen brodelt jedoch die Gerüchteküche, nachdem sich die beiden auf Instagram entfolgten: Die Beziehung sei längst wieder vorbei, heißt es in Fan-Kreisen. Jetzt liefert der TV-Star ein weiteres Trennungs-Indiz: Jessica bekam ein Valentinstags-Geschenk von einem anderen Mann!

Glücklich präsentierte die Ex-Let's Dance-Kandidatin am Tag der Liebe eine rote Rose in ihrer Instagram-Story. Dabei handelte es sich jedoch nicht um ein Geschenk des 22-Jährigen. Stattdessen bedankte sich die 28-Jährige für diese aufmerksame Geste bei ihrem Papa. Über Ajdin verlor sie dagegen kein Wort. Auch der Sportler war mit seinen Gedanken an diesem Tag offensichtlich nicht bei Jessica: Zu einem Foto von sich selbst auf dem Fußballfeld schrieb der FC Groningen-Kicker: "Frohen Valentinstag an das Spiel, das ich liebe und gerne spiele" – etwa eine Anspielung darauf, dass es sich bei der Beziehung mit Jessi nur um ein Spiel handelt, auf das er keine Lust mehr hat?

Für die romantische TV-Beauty ist es jedenfalls untypisch, ihrem Liebsten am Valentinstag kein öffentliches Liebesbekenntnis zukommen zu lassen. Normalerweise lässt sie ihre Follower ausgiebig an ihrem Privatleben teilhaben. Auch ihr junges Liebesglück stellte sie in der Vergangenheit immer wieder mit verschmusten Aufnahmen zur Schau.

Promiflash Jessica Paszka und Ajdin Hrustic

Robert Cianflone / Getty Images Profi-Kicker Ajdin Hrustic spielt für die australische Nationalmannschaft

Instagram / jessica_paszka_ Ajdin Hrustic und Jessica Paszka

