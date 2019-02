Die Kunst vom Künstler zu trennen ist auch bei Ariana Grande (25) unmöglich! Die hübsche Sängerin verarbeitet viel mit ihrer Musik – unter anderem auch ihr Liebesleben. Das beste Beispiel dafür ist und bleibt ihr Megahit "thank u, next" von ihrem gleichnamigen Album. Der Videoclip ist jetzt schon legendär und der Breakup-Song einer von Aris erfolgreichsten Hits. Doch wie die 25-Jährige jetzt verrät, gibt es von dem Track drei verschiedene Versionen!

Ein Grund dafür: Die sexy US-Amerikanerin war sich unsicher, ob sie tatsächlich die Namen ihrer Ex-Freunde im Song nennen sollte. In der The Zach Sang Show erklärt Ariana jetzt: "Ich bin sehr schüchtern, wenn es darum geht, wilde Dinge zu offenbaren. Also fragte ich mich: 'Ist es verrückt, wenn ich Personen nenne und ihnen direkt im Song danke?' Und Tayla [Co-Writerin und Freundin von Ariana] erklärt: 'Bit**, es wird ein echtes Ding sein, wenn du es tust, aber ich denke, es ist brillant und besonders, und ja – tu es." Dennoch habe die 25-Jährige von ihrem Megahit auch eine Version ohne Namen aufgenommen.

Die dritte Aufnahme ist der damaligen On-Off-Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten Pete Davidson (25) geschuldet. Anscheinend gibt es auch eine Version, in der die beiden heiraten. Doch mit der endgültigen Trennung entschied sich Ari für die "thank u, next"-Fassung, die ihre Fans kennen und lieben.

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Women in Music-Awards 2018

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Musikerin und Schauspielerin

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande

